Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı tescilsiz motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. (27) idaresindeki 35 BEK 715 plakalı otomobil ile A.D. (16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D., hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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