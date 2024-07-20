Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazada biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesinde meydana geldi. O.A, (50) idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar- Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazan'ın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR