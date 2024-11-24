Afyonkarahisar\'da Otobüs Kazası: 30 Yaralı

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Yolcu otobüsü, tır ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede plakası ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen yolcu otobüsü tır ve otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.