Afyonkarahisar\'da Otobüs Yaya Çarptı

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralanırken, olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin B.'ye o sırada yoldan geçmekte olan O.C.'nin kullandığı 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Hüseyin B., düştüğü yerde ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hüseyin B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından şoförünün ifadesinin alınmasının ardından yolcu otobüsü yoluna devam ederken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR