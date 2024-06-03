Afyonkarahisar\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., idaresindeki 03 AZ 090 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta A.G.'nin kullandığı 19 AEN 451 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan A.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR