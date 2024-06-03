Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

03.06.2024 09:56
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Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., idaresindeki 03 AZ 090 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta A.G.'nin kullandığı 19 AEN 451 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan A.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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