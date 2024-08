3.Sayfa

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü yakınlarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 35 TH 429 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.E., yönetimindeki 43 NL 514 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR