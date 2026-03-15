İsviçre, ABD'nin İran için uçuş taleplerini reddetti - Son Dakika
İsviçre, ABD'nin İran için uçuş taleplerini reddetti

15.03.2026 01:38
İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin İran'daki askeri uçuş taleplerini tarafsızlık yasası gereği reddetti.

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi.

İsviçre Federal Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üstlere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı belirtilen açıklamada, "(ABD'nin) İran'daki savaşla ilgili 2 talep reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı." denildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili "tarafsızlık hukukunun" uygulandığına işaret edildi.

Bu bağlamda, ABD'nin askeri ve devlet uçakları için çeşitli uçuş izni talepleri alındığına değinilen açıklamada, Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA), Hava Egemenliğinin Korunması Yönetmeliği'ne dayanarak, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı ve Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile istişare halinde bu tür taleplerin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Federal Konsey, tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan önemli olan durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya taraf olan ülkelerin çatışmayla ilgili askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Yaralıların taşınması dahil insani ve tıbbi geçişler ile çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlara izin veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Federal Konsey'in 15 Mart'ta 2 keşif uçağı için yapılan 2 uçuş izni talebini reddettiği belirtilen açıklamada, "17 Mart'ta yapılacak bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuş onayı verildi. 15 Mart için ise nakliye uçakları tarafından yapılacak 2 uçuş talebi onaylandı." denildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için aşağıdaki kriterleri belirlediği vurgulanarak, "Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği vurgulanan açıklamada, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu listede yer almayan uçaklar, İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi'nden (FOCA) bireysel izin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsviçre, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, ABD'nin İran için uçuş taleplerini reddetti - Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

01:28
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
SON DAKİKA: İsviçre, ABD'nin İran için uçuş taleplerini reddetti - Son Dakika
