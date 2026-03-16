50 bine yakın oy kullanıldı! Barcelona'da başkan Laporta 2031'e kadar devam

16.03.2026 07:45
Barcelona'da yapılan başkanlık seçiminde Joan Laporta yeniden kazanarak görev süresini uzattı ve kulübü 2031 yılına kadar yönetme hakkı elde etti.

İspanyol devi Barcelona'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde mevcut başkan Joan Laporta güven tazeledi. Laporta, rakibi Victor Font'u geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

48 BİNDEN FAZLA ÜYE OY KULLANDI

Kulüpte yapılan seçimde toplam 48 bin 480 oy kullanıldı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Joan Laporta, üyelerin çoğunluğunun desteğini alarak Barcelona başkanlığına yeniden seçildi.

2031'E KADAR GÖREVDE KALACAK

Seçim sonucuyla birlikte Laporta, Barcelona'daki görevine devam edecek ve kulübü 2031 yılına kadar yönetme hakkı kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Laporta ve ekibi büyük sevinç yaşadı.

KULÜBÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ DE OY KULLANDI

Barcelona'nın Sevilla'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kulüp içinde gerçekleştirilen oylamada birçok önemli isim de sandık başına gitti. Teknik direktör Hansi Flick'in yanı sıra futbolcular Dani Olmo, Gavi ve Ronald Araújo da oy kullandı.

Ayrıca kulübün eski futbolcularından Sergio Busquets ve Xavi Hernandez ile Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Aitana Bonmatí de seçimde oy veren isimler arasında yer aldı.

