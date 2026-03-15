Bağdat'ta Hava Saldırısında Ketaib Hizbullah Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
Bağdat'ta Hava Saldırısında Ketaib Hizbullah Komutanı Öldürüldü

15.03.2026 00:28
Irak'ta düzenlenen hava saldırısında Ketaib Hizbullah komutanı Ebu Ali el-Amiri yaşamını yitirdi.

Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ketaib Hizbullah komutanlarından Ebu Ali el-Amiri'nin başkent Bağdat'ta evine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Iraklı Şii milis güç Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Amiri'nin yanı sıra grubun bazı üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti.

"Ölenlerin kanının boşa gitmeyeceği ve bunun gelecekte büyük bir öfkeye dönüşeceğini" ifade eden Hazali, saldırıyı "haince" diye nitelendirdi."

Bağdat'ın Arasat semtinde gece saatlerinde bir eve hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıya uğrayan evin Ketaib Hizbullah komutanlarından Amiri'nin evi olduğu iddia edilmişti.

Saldırı sonrası evin çevresi Haşdi Şabi istihbarat güçlerinin yanı sıra Irak polisi ve ordu güçlerince sarılmış, evde saldırıya uğrayanlar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ketaib Hizbullah, ölen 3 üyesi için Bağdat'ta cenaze merasimi düzenlemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ebu Ali, Bağdat, Güncel, Terör, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Hava Saldırısında Ketaib Hizbullah Komutanı Öldürüldü - Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
SON DAKİKA: Bağdat'ta Hava Saldırısında Ketaib Hizbullah Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
Advertisement
