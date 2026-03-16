Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 08:08  Güncelleme: 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, kendisine ve ailesine yönelik edilen ağır küfürler nedeniyle canlı yayında ağladı. Akın, bu durumun hayatını olumsuz etkilediğini ve oğluyla vakit geçiremediğini belirtti. Kendisine yöneltilen hakaretlerin boyutunu 'Adam gelmiş bana 'oğlun ölsün' diyor' sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve şu sıralar yorumculuk yapan Serhat Akın, kendisine yönelik edilen ağır küfürlerin ardından katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Akın, ailesine yönelik sözler nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

"BU KADAR ANAYA BACIYA KÜFÜR EDİLİR Mİ?"

Canlı yayında konuşan Serhat Akın, kendisine ve ailesine yöneltilen hakaretlere sert tepki gösterdi. Akın, "Bu kadar anaya bacıya küfür edilir mi? İnsan bir yerden sonra da dayanamıyor" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"OĞLUMLA TOP OYNAYAMIYORUM"

Yaşadıklarının hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Akın, oğluyla vakit geçiremediğini söyledi. Eski futbolcu, "Oğlum var, oğlumla top oynayamıyorum. Benim babam beni öyle futbolcu yaptı, ben oğlumu yetiştiremiyorum" ifadelerini kullandı.

"BANA 'OĞLUN ÖLSÜN' DİYORLAR"

Serhat Akın, kendisine yönelik hakaretlerin boyutunun çok ağır olduğunu belirterek, "Adam gelmiş bana 'oğlun ölsün' diyor" sözleriyle yaşadığı tepkiyi ve üzüntüyü anlattı.

Serhat Akın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Kesinlikle tasvip etmiyorum ama kim ne ekerse onu biçer 1 1 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    hay sizin fenerinize gs nize bizim neyimize fener gs gidin hayatınıza bakın onlar kazansın gezsin tozsun biz sefalet içinde re re ra re re ra gs gs fenerbomm mu diyelim 0 0 Yanıtla
  • 768107 768107:
    tasvip etmiyorum kesnlikke ama herkes hak ettigini yasar fenerbahceme dusman olma zaten yeterince var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 08:26:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.