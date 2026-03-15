İran'ın Urumiye kentinde askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri İsrail'e gönderme gerekçesiyle 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Hüseyin Mecidi konuya ilişkin bilgi verdi.
Mecidi, "İsrail'e askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri gönderme faaliyetinde bulunan birkaç ağ tespit edildi." dedi.
İranlı yetkili, yargı kararıyla yürütülen soruşturmada 20 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da 20 Kişi İsrail'e Bilgi Gönderirken Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.