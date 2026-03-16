Veliaht Prens\'ten Trump\'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, İran ile devam eden savaş sırasında bölgedeki müttefiklerle yoğun temas halinde. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelerde savaşın seyri, İran'ın askeri kapasitesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor.

Çeşitli yetkililer, Veliaht Prens'in Washington yönetimine İran'a karşı askeri baskının sürdürülmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu aktardı. Bu yaklaşımın, 2015 yılında hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ABD yönetimine İran konusunda sık sık dile getirdiği "Yılanın başını kesin" sözünü hatırlattığı belirtiliyor.

SAVAŞ SUUDİ ARABİSTAN'A DA SIÇRADI

İran ile ABD- İsrail arasındaki savaş 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından hızla bölgesel bir krize dönüştü. İran'ın misilleme saldırıları kapsamında Suudi Arabistan da hedef alınan ülkeler arasında yer aldı. İran'a ait drone ve seyir füzelerinin Riyad ve ülkenin doğusundaki bazı petrol tesislerine yöneldiği, Suudi hava savunma sistemlerinin ise birçok saldırıyı engellediği bildirildi.

Saldırılar sonucunda bazı enerji tesislerinin zarar gördüğü, birkaç sivilin hayatını kaybettiği ve ABD askerlerinin de bulunduğu bazı askeri noktaların hedef alındığı aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: KENDİMİZİ SAVUNURUZ

Riyad yönetimi ise İran'ın bölgedeki saldırılarından Tahran'ı sorumlu tutarak ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan, İran'ın havaalanları ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi olarak savaşta doğrudan saldırı rolü üstlenmediğini, ancak hava sahasını ve enerji altyapısını korumak için savunma önlemlerini artırdığını duyurduğu belirtildi.

PETROL VE HÜRMÜZ ENDİŞESİ

Savaşın en büyük etkilerinden biri de enerji piyasalarında hissediliyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve bölgedeki saldırılar nedeniyle petrol fiyatları hızla yükselirken, Suudi petrol devi Aramco küresel enerji piyasası için "felaket sonuçlar" doğabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Washington ile Riyad arasındaki yakın koordinasyonun savaşın gidişatını belirleyebilecek önemli faktörlerden biri olduğunu değerlendiriyor.