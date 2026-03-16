UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, Premier Lig'de sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi son dakika golüyle iki puan bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.
Tottenham, karşılaşmanın son anlarında beraberliği yakaladı. 90. dakikada Richarlison'un attığı golle skoru 1-1'e getiren Londra temsilcisi, deplasmandan önemli bir puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49'a yükseltti. Tottenham ise ligde 5 hafta sonra puan alarak 30 puana ulaştı.
Liverpool, hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield'da Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçta İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Son Dakika › Spor › Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)