Vuran vurana! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibine bir şok daha

16.03.2026 07:55
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool, Premier Lig'de sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi son dakika golüyle iki puan bıraktı.

SZOBOSZLAI ÖNE GEÇİRDİ

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Anfield'da oynanan karşılaşmada Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.

RICHARLISON 90. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Tottenham, karşılaşmanın son anlarında beraberliği yakaladı. 90. dakikada Richarlison'un attığı golle skoru 1-1'e getiren Londra temsilcisi, deplasmandan önemli bir puanla ayrıldı.

LIVERPOOL ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49'a yükseltti. Tottenham ise ligde 5 hafta sonra puan alarak 30 puana ulaştı.

GÖZLER GALATASARAY RÖVANŞINDA

Liverpool, hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield'da Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçta İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etmişti.

    Yorumlar (1)

  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    bizim medyaya göre yakında liverpoolu kapatırlar aku 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica son nefeste kazandı Benfica son nefeste kazandı
ABD’yi tedirgin eden protesto Meclis önünde böyle toplandılar ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Bircan Bali ve Esra Balamir’in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil
Ne olacak bu takımın hali Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay Belki de takımını şampiyon yaptı Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı
İran’ın savaşı bitirmek için 2 şartı var Arakçi yeniden gündeme getirdi İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

08:28
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
08:08
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
05:43
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
