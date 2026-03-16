Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya\'dan ret yanıtı geldi
16.03.2026 07:37
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı korumak için müttefiklerinden savaş gemisi göndermelerini istemesine Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi; her iki ülke de bölgeye donanma göndermeyi planlamadıklarını açıkladı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü haftasına girerken Orta Doğu'daki gerilim küresel enerji piyasalarını da sarsmaya devam ediyor. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin büyük ölçüde durması uluslararası endişeleri artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, müttefik ülkeleri boğazın güvenliğini sağlamak için uluslararası bir koalisyon kurmaya çağırdı. Trump, Körfez'den petrol alan ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı koruma sorumluluğu bulunduğunu savundu.

"GELİP KENDİ BÖLGENİZİ KORUYUN"

Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, "Bu ülkelerin gelip kendi bölgelerini korumasını talep ediyorum çünkü bu onların bölgesi. Enerjilerini aldıkları yer burası." ifadelerini kullandı. Trump yönetiminin bu konuda yedi ülkeyle temas kurduğu ancak hangi ülkelerle görüşüldüğünün açıklanmadığı belirtildi.

JAPONYA: SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERME KARARI YOK

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkesinin Orta Doğu'ya savaş gemisi göndermeyi planlamadığını söyledi. Takaichi, Japonya'nın savaş karşıtı anayasası nedeniyle bu konuda dikkatli hareket etmek zorunda olduğunu belirtti.

Parlamentoda konuşan Takaichi, "Refakat gemileri göndermek konusunda hiçbir karar almadık. Japonya'nın bağımsız olarak ne yapabileceğini ve yasal çerçeve içinde hangi adımların atılabileceğini inceliyoruz." dedi.

Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

AVUSTRALYA DA KATILMAYACAK

ABD'nin önemli Hint-Pasifik müttefiklerinden Avustralya da benzer bir tutum sergiledi. Başbakan Anthony Albanese hükümetinde görev yapan Bakan Catherine King, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyeceğini açıkladı.

King, devlet kanalı ABC'ye yaptığı açıklamada, "Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ancak bizden böyle bir talep gelmedi ve bu operasyona katkı sağlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇİN'E DE ÇAĞRI YAPTI

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'in de sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Financial Times'a konuşan Trump, Çin'in petrolünün yaklaşık yüzde 90'ını bu boğazdan aldığını belirterek Pekin yönetiminin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu ay sonunda Pekin'de yapılması planlanan görüşmenin Çin'in destek vermemesi halinde ertelenebileceğini de dile getirdi.

Trump ayrıca Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunarak NATO üyelerinin Washington'a destek vermemesi halinde ittifakın "çok kötü bir gelecekle" karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

HÜRMÜZ BOĞAZI FİİLEN KAPALI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı yoğun bombardıman sonrası bölgede tansiyon hızla yükseldi. İran'a ait bazı gemiler geçiş yapmaya devam etse de dünya tanker filosunun büyük bölümü için Hürmüz Boğazı fiilen kapalı durumda.

Bu gelişmeler küresel enerji piyasalarını da etkiledi. Brent petrol fiyatı yüzde 1'in üzerinde yükselerek varil başına 104,50 doların üzerine çıktı.

KÖRFEZ'DE DRON SALDIRILARI

Savaşın etkileri Körfez ülkelerinde de hissediliyor. Dubai'de bir yakıt tankına düzenlenen drone saldırısı sonrası havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Suudi Arabistan ise doğu bölgesinde bir saat içinde 34 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. ABD'li yetkililer savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini öngörürken İran yönetimi ise ülkenin "güçlü ve istikrarlı" olduğunu ve gerektiği sürece kendini savunmaya hazır olduğunu belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin ateşkes iddialarını reddederek "Hiçbir zaman ateşkes talep etmedik. Gerektiği kadar kendimizi savunmaya hazırız." dedi.

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Avustralya, Politika, Japonya, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İran kendisine savaş açan abd ve İsrail'e karşı büyük direniş gösteriyor ve kibirli süper güçleri tarihlerinde görmedikleri bir zillete sürüklemiş durumda. Düşünsenize Hürmüz'ü açmak için düşmanları Çin ve Rusya'dan yardım dileniyorlar. İslam'ın İzzettini koruyan İran'a, direniş erlerine SELAM OLSUN. 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi - Son Dakika
