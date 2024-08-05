Afyonkarahisar\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından refüje giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yüreğil köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y., yönetimindeki 06 BDN 189 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından takla atıp yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte N.Y. ve M.S.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR