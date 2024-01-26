Afyonkarahisar\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi ANS Kavşağında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 06 MLM 17 plakalı otomobil İ.U.'nun kullandığı 03 AER 556 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada S.K., M.K. ve K.K., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR