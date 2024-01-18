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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip şarampole girdi ve tepeciğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da otomobil şarampole çarptı: 1 yaralı
18.01.2024 - 04:10,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından girdiği şarampolde tepeciğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., idaresindeki 42 ENK 95 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından karşı şeride geçip şarampole girip tepeciğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olay esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da otomobil şarampole çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da otomobil şarampole çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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