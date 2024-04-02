Afyonkarahisar\'da Otomobil Su Kanalına Düştü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta Kamyonet Ters Şeride Girerek Otomobile Çarptı

Esenyurt'ta meydana gelen kazada bir kamyonet şoförü, ters şeride girerek bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu ve 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücüyü kurtardı ve yaralıyı hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.