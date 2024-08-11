Afyonkarahisar\'da otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da takla atarak ağaçlık alana giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Doğancık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.İ. idaresindeki 54 AS 161 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp ağaçlık alana girdi. Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile G.İ.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR