Afyonkarahisar\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından ters dönerek durabilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö.'nün kullandığı 26 AHB 830 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç sonrasında takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte İ.Ö., yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR