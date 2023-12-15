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Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da otomobil takla attı: 3 yaralı
15.12.2023 - 13:34,
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Basırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y., kontrolündeki 26 ACG 880 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil takla attı. Kazada sürücü İ.Y., E.Y. ve Ü.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar yardımı ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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