Afyonkarahisar\'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Basırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y., kontrolündeki 26 ACG 880 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil takla attı. Kazada sürücü İ.Y., E.Y. ve Ü.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar yardımı ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR