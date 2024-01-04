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Afyonkarahisar'da Otomobil Tankere Çarptı: 10 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobil Tankere Çarptı: 10 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin tankere çarpması sonucu 10 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Otomobil Tankere Çarptı: 10 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 21:43,
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin tankere çarptığı kazada 10 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (27) idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A.A.'nın (61) kullandığı 41 AID 802 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile 10 aylık H.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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