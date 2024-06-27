Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Duvar Yıkıldı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Duvar Yıkıldı, 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Otomobilin Çarptığı Duvar Yıkıldı, 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, kazada bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

27.06.2024 12:28
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile duvarın yıkıldığı olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu üzeri Bayta ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y.Ç., yönetimindeki 34 KY 1788 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkılırken, kazada sürücü ile yanında bulunan N.Ç., yaralandı. Yaşanabilecek bir faciadan dönülen kazanın ardından yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Duvar Yıkıldı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Duvar Yıkıldı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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