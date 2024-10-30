Afyonkarahisar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, kent merkezi Sümer mahallesinde meydana geldi. Edinilen biglilere göre, sokakta park halinde bulunan otomobilden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede alevlerin sardığı araç olay sonrası kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Park Halinde Araç Yangını - Son Dakika
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