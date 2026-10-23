Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027'de yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon verileri ve piyasa beklenti anketleri doğrultusunda yapılan yeni hesaplamalar, ocak ayında uygulanacak enflasyon farkı ve toplam zam oranına dair senaryoları netleştirdi. En güçlü beklenti senaryosuna göre en düşük memur maaşının 76 bin TL sınırını aşması öngörülüyor.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57 OLDU

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026 yılının ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilk 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti. Zam oranının kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor.

GÜNCEL BEKLENTİLERE GÖRE MAAŞ SENARYOLARI

Finansal Kurumlar Birliği (FKE) beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10,45 çıkması bekleniyor. Bu senaryoda yüzde 3,22 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 8,39'a ulaşıyor. Diğer ekonomi kurumlarının yıl sonu tahminlerine göre masadaki zam senaryoları şu şekilde biçimleniyor:

- Finansal Kurumlar Birliği Tahmini (%8,39 Zam): En düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 76 bin 116 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL'den 34 bin 172 TL'ye yükseliyor.

- AA Finans Beklentisi (%8,05 Zam): En düşük memur maaşı 75 bin 877 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 65 TL oluyor.

- Piyasa Katılımcıları Anketi (%8,02 Zam): En düşük memur maaşı 75 bin 856 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 55 TL seviyesine ulaşıyor.

- Orta Vadeli Program Tahmini (%7,00 Zam): En düşük memur maaşı 75 bin 140 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 734 TL olarak hesaplanıyor.

- TCMB Yıl Sonu Tahmini (%6,67 Zam): En düşük memur maaşı 74 bin 908 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 631 TL'de kalıyor.

MESLEKLERE GÖRE TAHMİNİ MAAŞ HESAPLAMALARI

FKE'nin yüzde 8,39'luk en yüksek zam senaryosuna göre bazı meslek gruplarının mevcut ve olası ocak maaşları şöyle listeleniyor: