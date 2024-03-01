Afyonkarahisar'da patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da patlamamış el bombası bulundu

Afyonkarahisar\'da patlamamış el bombası bulundu

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahallede, patlamamış bir el bombası bulundu. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede, bombanın Mod-44 tipi olduğu ve üzerinde fünye grubu bulunmadığı tespit edildi. Bomba güvenlik önlemleri alınarak imha edildi.

01.03.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahalledeki bir tarlada patlamamış el bombası bulundu.

Olay, kent merkezi Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki Kışlacık Çeşmesi'nin yan tarafında bulunan tarlada bir cisim olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden bomba imha uzmanları cismin, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti. Uzmanlar ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bombayı imha etti.

Bombanın bulunduğu alan, 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 8 kişi de yaralandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasının hemen yanı başında bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eylül, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:48:18. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement