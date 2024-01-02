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Afyonkarahisar'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, patpat ile çarpışan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
02.01.2024 - 11:23,
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Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpışıp ters dönerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S., yönetimindeki 42 ABT 33 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.P.'nin kullandığı patpat ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan patpat şarampole girerek durabilirken, otomobil ise ters dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Y.S., ile yanında bulunan E.S. ve Ş.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Patpat ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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