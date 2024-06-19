Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda tarım aracının kayalıklara çarpması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

19.06.2024 11:49
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Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının kontrolden çıkarak kayalıklara çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Yıprak köyü yakınlarında meydana geldi. Elinden bilgilere göre,K.T (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, ilçenin Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda kayalık zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.T ile M.S.S (19) Şuhut Devlet Hastanesine ve K.R.E (18) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.S.S tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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