Afyonkarahisar\'da Patpat Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarım aracı olan patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut'a bağlı Mahmut Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Köyü'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan İ.B. idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrildi. Kazada sürücü İ.B. ile birlikte araçta bulunan E.S., H.S., A.B. ve M.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR