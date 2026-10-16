Afyonkarahisar'da pazarda vurulan 38 yaşındaki şahıs öldü, bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da pazarda vurulan 38 yaşındaki şahıs öldü, bir kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarında silahla yaralanan 38 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, savcılık soruşturması sürüyor.
Afyonkarahisar'da silahla vurulan ve hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi'nde ki semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri S.K. (38) isimli şahsın ateşli silahla yaralandığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan çalışma ile cinayet şüphelisi Ö.A. (30) gözaltına alındı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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