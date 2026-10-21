Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerini dijital risklere karşı bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerini dijital risklere karşı bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da polis lise öğrencilerini dijital risklere karşı bilgilendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı. Öğrencilere 112, güvenlik, trafik, güvenli internet ve siber zorbalık konusunda bilgi verildi; dijital risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında da bilgilendirilen öğrencilere, dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar İl Emniyet MüdürlüğüMustafa Kemal AtatürkAnadolu Lisesi3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimTrafikPolisAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da sarı yelekliler nedeniyle Paris ve Lyon’da sokağa çıkma yasağı uzatıldı Fransa'da sarı yelekliler nedeniyle Paris ve Lyon'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:37:18. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerini dijital risklere karşı bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei