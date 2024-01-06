Afyonkarahisar'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. (45) idaresindeki 03 UT 180 plakalı cip, İhsaniye ilçesi yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Ö.D., Ş.D. ve S.Y., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR