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Afyonkarahisar'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, İhsaniye ilçesi çıkışında seyir halinde olan bir arazi aracı refüje devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı
06.01.2024 - 11:59,
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Afyonkarahisar'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. (45) idaresindeki 03 UT 180 plakalı cip, İhsaniye ilçesi yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Ö.D., Ş.D. ve S.Y., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yol kenarındaki refüje devrilen arazi aracında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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