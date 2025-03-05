3.Sayfa

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonu yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Salar, Nuribey, Sarık, Belkaracaören belde ve köylerinde evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları yönünde bilgi aldı. Ardından belirtilen bölgelerde operasyon yapan ekipler E.K., H.D., K.Y., H.F., S.B. ve A.K. isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, tabanca şarjörleri, 500'e yakın mermi ve 2 adet galara sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara olayla ilgili toplamda 48 bin 16 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR