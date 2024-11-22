Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Tüfek Baskını

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Afyonkarahisar'da jandarma bir eve yaptığı baskında 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dinar ilçesi Kazanpınar köyünde yaşayan S.G., isimli bir şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olay sonrası S.G., isimli şahıs gözaltına alınırken, aynı zamanda şahsa 18.152 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR