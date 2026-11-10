Afyonkarahisar'da sobaya madde dökülen tamirhanede parlama çıktı, 2 çalışan yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sobaya madde dökülen tamirhanede parlama çıktı, 2 çalışan yaralandı

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Afyonkarahisar'da 2. Küçük Sanayi Sitesindeki tamirhanede sobaya yanıcı madde dökülmesiyle çıkan parlamada 2 çalışan yaralandı. Yanıkları bulunan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, 2. Küçük Sanayi Sitesindeki bir tamirhane dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda ısınmak için soba yakmak isteyen çalışanlar sobaya yanıcı bir madde döktü. Dökülen maddenin parlaması sonucu iki çalışan yaralandı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sobaya madde dökülen tamirhanede parlama çıktı, 2 çalışan yaralandı - Son Dakika
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