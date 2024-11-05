Afyonkarahisar\'da Şok Uygulama: 24 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'şok' uygulamada aranması olan 24 şahıs yakalanırken, denetimde ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'şok' denetim gerçekleştirildi. Denetimin ardından kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 15 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs yakalanmıştır.

Denetimlerde bin 436 şahıs, 738 araç sorgusu yapılmış, 41 araca 167.558 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 4,7 gr uyuşturucu madde, 1 parça uyuşturucu madde, 0,5 gr uyuşturucu madde, 34 adet uyuşturucu madde, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 34 bıçak ve 101 fişek ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR