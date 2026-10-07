Afyonkarahisar\'da son hafta 1 milyon 45 bin 228 TL ceza kesildi, 44 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve kontrollerde şahıs ve araçlara toplam 1 milyon 45 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelindeki uygulama ve kontroller gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 7 bin 578 şahıs ve 1 bin 970 araç sorgulanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 30 şahsa 223 bin 762 TL, 31 araca ise 821 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Bıçak taşıdığı tespit edilen 7 şahsa da ayrıca 25 bin 935 TL idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 44 aranan şahıs yakalanırken, 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 36 fişek, 3 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1,5 gram uyuşturucu madde ve 7 bıçak ele geçirildi.