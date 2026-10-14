Afyonkarahisar'da sürücü diğer aracın aynasına vurdu, tehdit iddiası kameraya yansıdı

Afyonkarahisar'da trafikte yol verme kavgasında bir sürücünün diğer aracın aynasına ve kaportasına vurup sürücüyü tehdit ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kadına Caddesi'nde başladı. Yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında yaşanan tartışma, yaklaşık 1 kilometre boyunca devam etti. Birinci Küçük Sanayi Sitesi önünde duran 03 AAC 303 plakalı aracın sürücüsü, aracından inerek arkasından gelen E.G.'nin otomobilin aynasına ve kaportasına vurdu. Sürücünün diğer araçtaki şahsa tehditler savurduğu iddia edildi.

O sırada olay yerinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, araca vuran şahsa müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananların araç içi kamerasına anbean yansıdığı olayın ardından, diğer araç sürücüsünün emniyete giderek şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.