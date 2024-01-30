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Afyonkarahisar'da Tanker Devrildi, 28 Ton Yağ Ziyan Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tanker Devrildi, 28 Ton Yağ Ziyan Oldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kızartmalık bitkisel yağ taşıyan bir tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, tankerde bulunan 28 ton yağ çevreye saçılarak ziyan oldu. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine gelen ambulans tarafından tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Tanker Devrildi, 28 Ton Yağ Ziyan Oldu
30.01.2024 - 13:08,
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Afyonkarahisar'da kızartmalık bitkisel yağ taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 28 ton yağ ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 28 yon kızartmalık bitkisel yağ taşıyan N.B., idaresindeki 14 ACB 454 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi. Kazada tankerdeki yağ çevreye saçılarak ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü N.B., ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi adildi. Kazanın ardından devrilen tanker yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Emirdağ, Çevre, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tanker Devrildi, 28 Ton Yağ Ziyan Oldu - Son Dakika


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