Afyonkarahisar'da tarihi objeler ve sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tarihi objeler ve sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da tarihi objeler ve sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan bir baskında, 25 tarihi obje ve 78 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşması üzerine baskın düzenledi ve çok sayıda tarihi eser ile silah ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 25 tarihi obje ile birlikte 78 adet tarihi sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ellerinde tarihi eser bulunan şahısların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine önceden belirlenen bir adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 25 tarihi obje, 78 adet çeşitli ebatlarda sikke, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayın ardından B.G., N.G. ve C.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da tarihi objeler ve sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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