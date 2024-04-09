Afyonkarahisar\'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bolvadin Belediye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 06 DU 2096 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.E.'nin kullandığı 43 BC 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki bankete girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan K.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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