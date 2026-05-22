Afyonkarahisar'da Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kum yüklü tırın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. (38) idaresindeki 35 CUT 766 plakalı kum yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası E.T.'nin (54) kullandığı mutfak tüpü yüklü 03 EZ 574 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kamyonet sürücüsünün araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan tır sürücüsünü ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından E.T.'nin cesedi morga kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR