Afyonkarahisar'da Tır Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da tırın çarparak metrelerce savurduğu motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezinde Susuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. isimli şahıs plakası bulunmayan motosiklet ile yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre yolu kontrol eden R.A.'nın kullandığı motosiklete bu sırada yoldan geçen E.H.'nin kullandığı 34 GRV 786 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle R.A. ve Y.A., metrelerce ileri savrularak yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR