Afyonkarahisar'da Tırın Refüje Girmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tırın Refüje Girmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Tırın Refüje Girmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bir tırın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki refüje girmesi sonucu meydana gelen kazada, tırın dorsesindeki demir parçaları etrafa saçıldı. Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil, demir parçalarına çarptı ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

25.04.2024 14:30
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren tırdan etrafa saçılan demir parçalarına karşı şeritten gelen otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.R., yönetimindeki 42 ADY 985 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Olayda tırın dorsesindeki demir parçaları ise etrafa saçılırken, bu sırada karşı yönden gelen S.Y., idaresindeki 42 FON 72 plakalı otomobil demir parçalarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.E., R.O. ve M.Y., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tırın Refüje Girmesi Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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