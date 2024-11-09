Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.D., idaresindeki 48 ALV 554 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte S.D. ve 12 yaşındaki S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR