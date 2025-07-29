Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. idaresindeki 03 KF 002 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ü.K., yönetimindeki 03 AU 220 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden G.G., Y.G. ve F.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR