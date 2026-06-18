Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S.B. yönetimindeki 03 YC 099 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle S.K.'nın kullandığı 03 AGD 648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte M.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR