Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Kaza, İscehisar ilçesi Bahçecik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.M., idaresindeki 03 VZ 305 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.I.'nın kullandığı 03 KE 040 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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