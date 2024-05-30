Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan bir şahsı takibe aldı. K.S. isimli şahıs, 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs, Dinar ilçesinde yapılan takip sonucunda yakalanarak tutuklandı.

30.05.2024 11:03
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda K.S., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan' 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası Dinar ilçesi Aktoprak köyünde yakalandı. Şahsı işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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