Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonlarında 226 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da kent genelindeki 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasındaki asayiş raporu açıklandı. Rapora göre, kentte son iki ayda 3 bin 742 genel asayiş olayı meydana gelirken, olayların yüzde 90'nının aydınlatıldığı ifade edildi. Meydana gelen 5 kasten adam öldürme olaylarında 6 şahsın tutuklandığını ve olayların aydınlatıldığını kaydedildi.

Terörle mücadelede 13 ayrı operasyon yapıldığı ve bu operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığı, 4'ünün adli kontrol şartlı olmak üzere şahısların serbest bırakıldığı belirtildi.

Narkotik suçlar konusunda polis ve jandarma tarafından 141 ayrı operasyon gerçekleştirilirken, 226 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu kişilerden 31'i tutuklandığı, 9'u hakkında adli kontrol şartıyla olmak üzere 191 şahıs serbest bırakıldığı ifade edildi. Operasyonlarda ayrıca 3 bin 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin, 11 bin 154 adet sentetik ecza maddesi yürütülen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR